Da oggi niente Iva sui pannolini. L’iniziativa delle farmacie Lloyds

Prato, 11 marzo 2024 – Niente Iva sui pannolini per tutto il 2024 nelle LloydsFarmacia di Prato. A darne l’annuncio è il presidente di Pratofarma, Lorenzo Rocchi, che anticipa come proprio da oggi entri in vigore la scelta di azzerare l’imposta su trenta prodotti per l’igiene dell’infanzia, dando seguito a quanto fatto già dal 2021 per i prodotti intimi femminili di prima necessità. Una decisione che arriva in controtendenza rispetto a quanto deciso a Roma, dove il governo con la legge di bilancio ha riportato al 10% l’Iva sui prodotti per l’infanzia.

"Abbiamo raccolto l’invito che ci era stato rivolto dal Comune di Prato – spiega Rocchi -. Il consiglio comunale aveva approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato dalla consigliera di Demos, Sandra Mugnaioni, che chiedeva al governo di ridurre al 4% l’Iva sui pannolini. Ne abbiamo parlato in audizione all’ultima commissione consiliare. Poi io e l’amministratrice delegata Arianna Furia ci siamo detti: dobbiamo fare qualcosa subito". Rocchi rivendica la scelta di anticipare il governo su questo provvedimento e ricorda anche l’impegno anche sul fronte femminile. "In ogni farmacia Lloyds da oggi applichiamo fin da subito lo sconto che azzera l’Iva sui pannolini per l’infanzia – aggiunge Rocchi -. Esattamente come già stiamo facendo per gli assorbenti, in attesa della cosiddetta abolizione della tampon-tax. Un piccolo ma importante aiuto per le famiglie pratesi. D’altronde, quando il Comune ci chiede un aiuto proviamo sempre a dare una mano". Per le farmacie comunali le novità dell’ultimo periodo non finiscono qui. C’è infatti il nuovo logo Benu, che a breve sarà adottato per tutte le farmacie del gruppo, un brand internazionale che sarà presentato anche a Prato. E poi è imminente l’apertura della nuova farmacia a Castelnuovo.

"Anche qui abbiamo deciso di raccogliere una sollecitazione che ci veniva dal Comune – sottolinea il presidente di Pratofarma -. Una piccola frazione aveva perso un importante presidio sociale, non potevamo non intervenire. Certo, per noi è uno sforzo organizzativo, ma sentiamo forte la nostra funzione pubblica e ci siamo attivati: a primavera Castelnuovo avrà di nuovo la farmacia". Per Rocchi è anche un momento di bilanci, visto che a breve finiranno i suoi tre anni di mandato da presidente, anche se ci sono forti possibilità di rinnovo. "Sono molto soddisfatto – conclude - e ringrazio per questo sia il Comune, che Domenico Laporta e Arianna Furia, i due amministratori delegati con cui ho collaborato in questi anni, i nostri dipendenti e farmacisti".