Istituto Buzzi, Calamai: "Progetto da 3,5 milioni per il rifacimento del tetto"

Prato, 28 novembre 2024 - A seguito della protesta che ha avuto luogo questa mattina in Piazza del Comune a Prato da parte degli studenti dell’Istituto Buzzi, il presidente della Provincia Simone Calamai ha incontrato una delegazione di rappresentanti. “La Provincia è al fianco degli studenti. Questa mattina ho incontrato alcuni rappresentanti del consiglio d’istituto con i quali ho potuto condividere l’impegno costante del nostro Ente nei confronti dell’Istituto Buzzi, che non è affatto un istituto abbandonato – ha dichiarato il presidente Calamai - Al contrario, da diversi anni stiamo portando avanti una serie di interventi di manutenzione e migliorie strutturali, dimostrando una costante attenzione per questa importante realtà del nostro territorio”. “Tuttavia, permangano alcune criticità, in particolare legate alle infiltrazioni d’acqua, un problema che stiamo affrontando con la massima serietà. Come già spiegato nei giorni scorsi anche al preside dell’Istituto, la Provincia sta realizzando interventi puntuali di breve periodo, per tamponare ed alleviare i disagi causati dalle infiltrazioni, mentre stiamo preparando un intervento più ampio per il rifacimento del tetto. Si tratta di un progetto del valore di 3,5 milioni di euro, che prevede il rifacimento delle coperture della zona dei laboratori, una delle più colpite dalle infiltrazioni, e che permetterà di risolvere definitivamente il problema – ha proseguito Calamai - Questo intervento, di fondamentale importanza, non potrà essere finanziato tramite contributi, per cui abbiamo deciso di finanziarlo con apposite risorse con un ricorso all’indebitamento che sarà previsto nel bilancio 2025 in predisposizione. L’approvazione del bilancio avverrà nel più breve tempo possibile, per consentire di avviare le procedure necessarie per la richiesta del finanziamento e le successive gare d’appalto. Con gli studenti abbiamo concordato di proseguire un confronto diretto e costruttivo, affinché possano essere informati correttamente e senza strumentalizzazioni – ha concluso il presidente - Ribadiamo che siamo dalla loro parte e che la nostra priorità è migliorare le condizioni dell’Istituto Buzzi, un’eccellenza del sistema scolastico pratese".