Iolo, crolla parte del tetto di un’abitazione

Prato, 27 aprile 2024 – Paura questa mattina a Iolo in via Fratelli Bandiera per il crollo di una parte del tetto di un’abitazione. L’allarme è scattato intorno alle 5, sul posto i vigili del fuoco di Prato.

Si tratta di un terratetto occupato da stranieri senza fissa dimora. L'allarme è stato dato dal personale del 118 che era intervenuto per soccorrere un occupante. Il crollo sembra risalire ad alcuni giorni orsono; sul posto sono intervenuti anche la Polizia e la Municipale. A seguito della verifica effettuata è stata interdetta la praticabilità dell'intera unità immobiliare.