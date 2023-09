Io esco, serate in libertà per artisti

Ultimo appuntamento questa sera a partire dalle 20 con "Io esco (no vabbè)" con Lanarchico ex Anonima Calamai in via Guido Monaco (ingresso liberissimo). Lanarchico ha aperto la sua stagione autunnale con tre serate per valorizzare il patrimonio artistico ed espressivo della città, dando spazio a giovani creativi che desiderano esibirsi liberamente davanti ad un pubblico in performance teatrali, musicali, poetiche e di stand - up comedy. Tre serate evento, questa di stasera è l’ultima, dal titolo "Io esco", dedicate a musica, recitazione, poesia, danza e ad ogni altra forma di espressione artistica. Professionisti o semplici appassionati, tutti sono benvenuti: un’opportunità perfetta per farsi vedere e per far sentire il proprio talento alla città di Prato.

Gli artisti potranno prenotare la loro esibizione attraverso i canali social de Lanarchico eo aggiungersi contestualmente alla scaletta programmata nel corso della serata.

Ogni serata prevede una scaletta organizzata nel corso della settimana con variazioni nella tipologia eo nella durata delle performance. Aggregazione, promozione interculturale e intergenerazionale, sviluppo dell’autonomia, della capacità e delle responsabilità, socializzazione e integrazione sociale.