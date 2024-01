Investito da un muletto. Autista grave

Grave infortunio sul lavoro ieri pomeriggio in una ditta tessile di via Fonda di Mezzana. Un autista di 54 anni è stato investito da un muletto e ha riportato una grave ferita scomposta a una gamba. L’uomo è stato soccorso prima da un’ambulanza del 118 e poi dall’elisoccorso che lo ha trasferito d’urgenza al Cto a Firenze. Sul posto sono interventi i tecnici del dipartimento di prevenzione sui luoghi di lavoro dell’Asl per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. L’autista non sarebbe dipendente della ditta dove è avvenuto l’infortunio. Secondo quanto accertato fino a ora, sarebbe stato investito dal muletto che procedeva in retromarcia.