"Ingresso e droga gratuiti". Dj nel mirino per un post

"Sto tornando dal Cammino di Santiago di corsa per voi. Giovedì sera vi aspetto in piazza di Seano per fare casino insieme. Ingresso e droga gratuiti. Accorrete". Firmato Gian Filippo Morganti, in arte Pippo Dj, protagonista ieri sera a Seano, in piazza Iv Novembre, di un nuovo appuntamento del programma "Estate a Carmignano 2024". Il messaggio pubblicato qualche giorno fa sul proprio profilo Facebook dall’artista, ospite da anni in diversi locali soprattutto del territorio pistoiese, ha scatenato le reazioni dell’opposizione a Carmignano anche perché sotto il testo c’era la foto della locandina dell’evento, dove compare il simbolo del Comune di Carmignano (che patrocina l’iniziativa). Quella che nelle intenzioni del dj, così ha spiegato lui ieri, voleva essere una battuta (e così è risultata tale per chi conosce bene e segue da sempre Pippo Dj), non è passata però inosservata scatenando polemiche. Il post è stato rimosso qualche ora dopo la pubblicazione.

A sottolineare la "gravità del messaggio" è stata in particolare la consigliera del Centrodestra per Carmignano, Angela Castiello.

"Come pubblico ufficiale ho il dovere di tutelare il buon nome e l’onore dell’ente che con queste dichiarazioni è stato compromesso, pertanto mi dissocio da quanto scritto. Il silenzio da parte del sindaco e dell’assessore alla cultura sulla vicenda è imbarazzante. Diffondere il messaggio di ’droga gratuita’ è gravissimo. Chiederò risposte in consiglio comunale. Cercherò anche di capire se il Comune ha dato un contributo economico al dj. Ribadisco il mio no alle droghe".

Non si è fatta attendere la replica di Pippo Dj, da noi interpellato, che ha voluto chiarire la vicenda. "Ci tengo a sottolineare che sono assolutamente contrario ad ogni tipo di droga. Come ho ribadito anche ad un utente che aveva commentato e criticato il mio post social, ero ovviamente ironico. Chi mi conosce bene sa non solo che sono astemio, ma che non ho mai avuto a che fare con la droga e che sono pulitissimo: sono pronto a fare degli esami per dimostrarlo – le parole di Morganti – Mi è stato suggerito di modificare il messaggio per evitare che qualcuno potesse fraintedere e credesse che stessi parlando seriamente. Però ritengo che l’attacco nei miei confronti arrivato da un determinato schieramento fosse in realtà indirizzato verso il Comune di Carmignano. E questo non penso sia il modo migliore di fare politica".

Francesco Bocchini