Ingegneri e amministrativi. Marconcini ora assume

Sette posizioni lavorative aperte fra ingegneri e personale di segreteria. E’ la ricerca in corso da parte del Gruppo Marconcini, azienda con sede in via Valentini, che si occupa di consulenze ambientali, corsi di formazione, autorizzazioni uniche ambientali e autorizzazioni ambientali integrate, agenti fisici, progettazioni termo-tecniche, elettriche e prevenzione incendi. Un gruppo in grande espansione, anche alla luce dell’aumento delle richieste di consulenze e analisi da parte delle imprese derivanti dalle nuove normative europee in chiave ambientale. Nuove regole più stringenti che comportano la necessità di maggiori analisi, ma soprattutto di implementare le competenze specialistiche. Ecco così che si apre la ricerca di nuovo personale. Come detto sono sette le posizioni aperte: il Gruppo Marconcini cerca un ingegnere meccanico, un ingegnere ambientale, un ingegnere elettronico e un termotecnico. L’elenco poi prosegue con un perito elettrico e con due posizioni per il personale di segreteria.

"Siamo specializzati nelle autorizzazioni ambientali – spiega Marco Marconcini -. Un settore che adesso richiede più analisi e un’attenzione multidisciplinare. Avere più competenze è imprescindibile per dare risposte al distretto e anche per semplificare il dialogo con le istituzioni".

Per candidarsi bisogna mandare una mail con il proprio curriculum all’indirizzo di posta: [email protected]. Specificando che si tratta di una candidatura per le posizioni lavorative aperte. Ricordiamo che il gruppo si occupa di analisi chimiche e biologiche su più matrici ambientali: emissioni in atmosfera, analisi delle acque sotterranee potabili, delle acque di scarico, dell’inquinamento dei terreni pre o post bonifica, dell’acqua di falda per comprenderne l’eventuale inquinamento.