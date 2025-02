Influenza, boom di casi. E polmoniti

Influenza e complicanze, che possono portare al manifestarsi di polmoniti o broncopolmoniti. Il male della stagione invernale sta raggiungendo il picco in questi giorni con una curva di casi in crescita. Adesso i medici di famiglia, i cui ambulatori scoppiano per numeri di pazienti, sperano che dalla prossima settimana si possa vedere l’inversione della tendenza, che ad oggi colloca la Toscana tra le regioni rosse che hanno superato la soglia di alta intensità con 18 casi ogni mille abitanti rispetto ad una media nazionale di 17 casi.

A conferma del boom di casi di influenza e di casi più gravi, come polmoniti o broncopolmoniti, giungono anche i dati degli accessi al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano.

A pagina 2