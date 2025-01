Infiltrazioni nella palestra: "Sopralluogo già previsto"

Infiltrazioni, fori nelle parenti, intonaco che cade. Non se la passa bene la palestra della scuola Gianni Rodari a Viaccia. La palestra utilizzata dagli alunni del plesso ha necessità di manutenzioni: le foto scattate all’interno del locale destinato agli studenti della scuola, mostrano pareti con infiltrazioni che scendono dalle finestre e dalla copertura, alcuni tratti delle pareti sono stati malamente rattoppati con interventi grossolani: la palestra inoltre avrebbe bisogno di una nuova imbiancatura poiché le pareti sono di ogni colore tranne che bianche a causa del tempo e delle sporco. Insomma un intervento di manutenzione che i genitori degli alunni chiedono a gran voce. "La palestra ha infiltrazioni che si vedono chiaramente dai segni dell’acqua sul muro - spiegano alcuni genitori - inoltre ci sono toppe di lavori effettuati nel tempo e addirittura grandi fori rimasti, non è davvero una struttura a misura di scuola".

Della questione se ne sta occupando l’assessore ai lavori pubblici Marco Sapia che promette un sopralluogo già dalla prossima settimana. "Sono stato avvertito della situazione della palestra della scuola di Viaccia - spiega -. Appena sono venuto a conoscenza delle necessità ho attivato gli uffici. La prossima settimana come ho fatto anche per altre situazioni, effettuerò un sopralluogo di persona insieme ai tecnici comunali per verificare lo stato dell’immobile e valutare se e quali interventi saranno necessari. Sicuramente le opere di manutenzione della scuola sono di competenza del Comune quindi se sono emerse delle problematiche ci faremo carico di trovare la soluzione nel minore tempo possibile".

Si.Bi.