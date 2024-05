Prato, troppi incidenti in via del Castagno. Risaliti e Vargiu: "Riallarghiamo la strada”

Prato, 9 maggio 2024 - "In via del Castagno ormai assistiamo a un incidente dietro l'altro. Con la carreggiata ristretta al minimo e l'incrocio con via Bertini che ha una visibilità limitata, il rischio di sinistri stradali è elevatissimo. Secondo l'amministrazione comunale in questa arteria fondamentale della città fila tutto liscio, ma la verità è che si assiste di continuo ad auto in sosta danneggiate, incidenti con intervento di ambulanze, e litigi fra automobilisti. Sarà il momento di cambiare rotta?”. I candidati al consiglio comunale a Prato nella lista Prato Merita, in quota Partito Socialista (a sostegno della candidatura a sindaco di Mario Daneri), Andrea Risaliti e Rita Vargiu sollevano il tema della pericolosità di via del Castagno.

Parliamo di un'arteria fondamentale di collegamento fra via Zarini e la declassata in zona ex Pratilia. Tutto nasce dalla decisione di realizzare una pista ciclabile, con aiuola alberata, lungo la carreggiata, andando a ridurre notevolmente lo spazio a disposizione delle automobili. La diretta conseguenza sono stati l'aumento degli incidenti e le proteste per la sensazione di insicurezza da parte di residenti e automobilisti di passaggio, che ora chiedono una riqualificazione dell'asse viario. “I problemi sono molteplici – proseguono Vargiu e Risaliti -. Il primo è di sicurezza stradale: all'incrocio con via Bertini le auto in sosta impediscono la visibilità e quindi spesso si finisce ad assistere a una collisione. Poi c'è la ciclabile che è inutile, tenuta male, piena di buche, e sfruttata pochissimo. Non dimentichiamo anche le difficoltà ad uscire dall'auto: anziani, bambini o disabili ogni volta che aprono lo sportello bloccano il traffico per un po' di secondi, attirandosi l'ira degli automobilisti in fila. Forse in Comune si sono dimenticati che da qui passano anche camion, mezzi pesanti, autobus. I danni agli specchietti dei mezzi in sosta sono all'ordine del giorno. E vogliamo parlare del fatto che le ambulanze sono costrette a viaggiare contromano in caso di incidente perché da via del Castagno non ci sono vie di fuga?”.

Risaliti e Vargiu del Partito Socialista hanno lanciato l'allarme anche con un video sui social. E di pari passo propongono un nuovo assetto per via del Castagno nell'ambito della loro campagna elettorale da candidati consiglieri comunali. “La strada deve avere un nuovo assetto – concludono -. La nostra proposta è quella di riallargare la strada e di restringere lo spazio destinato a ciclabile e aiuola. Solo così torneremo ad avere una migliore fluidità del traffico e a limitare il rischio incidenti con via Bertini”.