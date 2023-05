Incidente sulla 325, strada in tilt Sei feriti, grave anziana passeggera

Non c’è pace sulla 325. Anche ieri pomeriggio è stata teatro di un incidente che ha visto coinvolte quattro automobili all’altezza delle Confina, nel comune di Vernio. Ad avere la peggio è stata una donna, classe 1938, residente a Vernio, che si trovava come passeggero su un’utilitaria, una Peugeot, insieme ad altre due persone. Secondo una prima ricostruzione, la macchina stava viaggiando da Vaiano in direzione Vernio sulla 325 quando, per cause ancora da accertare, è entrata in collisione con il veicolo che precedeva. La sua corsa, poi, è proseguita sulla corsia di marcia opposta per finire in un frontale contro un’altra macchina che stava sopraggiungendo in quel momento. Sembra che anche una quarta auto in sosta sia rimasta coinvolta nel incidente, che ha mandato in tilt la viabilità della 325 in uno degli orari di punta della giornata con lunghe code e automobilisti esasperati. La dinamica è al vaglio della polizia municipale. La strada è rimasta chiusa per circa 40 minuti. Sono stati allertati immediatamente i soccorsi: sul posto si sono diretti 118 con le ambulanze della Misericordia di Vaiano e la Misericordia di Vernio con il medico a bordo, la Pubblica Assistenza di Santa Lucia, i vigili del fuoco, i carabinieri di Vernio e la polizia municipale della Vallata. Una carambola nella quale è rimasta seriamente ferita l’85enne: la donna è stata stabilizzata sul posto dal medico, ma è stato necessario il suo trasferimento all’ospedale di Careggi tramite l’elisoccorso Pegaso che, nel frattempo, era stato fatto atterrare al campo sportivo del Ciorniolo. Le altre cinque persone rimaste coinvolte nello scontro automobilistico sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano.

La squadra dei vigili del fuoco, arrivata sul posto, si è occupata di mettere in sicurezza i mezzi incidentati.