Prato, incidente: ragazza ferita. Finisce con l'auto dentro il bosco

Prato, 14 maggio 2022 - Paura nella frazione pratese di Figline nella mattina di sabato: una ragazza di 26 anni è uscita di strada con l'auto, finendo dentro una zona boscosa. E' accaduto in via di Cantagallo, sopra la frazione, poco dopo le 10, quando è scattato l'allarme ai mezzi di soccorso. La ragazza avrebbe fatto tutto da sola. Immediato l'intervento del 118 e dei vigili del fuoco di Montemurlo, supportati da un mezzo polivalente arrivato dalla centrale di Prato.

I vigili del fuoco hanno raggiunto la giovane, estraendola dall'auto. Un'ambulanza del 118 ha portato la ragazza in ospedale in codice giallo. Sul luogo dell'incidente anche la polizia municipale di Prato e della Valbisenzio per i rilievi e per regolare il traffico. La strada è rimasta infatti chiusa e questo ha provocato ripercussioni al traffico.