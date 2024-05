Incidente nella notte sulla A11, giovane sbanda e si ribalta con l’auto

Prato, 15 maggio 2024 – Incidente spettacolare nella notte, per fortuna senza conseguenze troppo gravi, sull’autostrada A11 Firenze-Mare nei pressi del casello di Prato Est.

Intorno alle 3 una giovane di 25 anni ha perso il controllo dell’auto, sbandando contro il guard-rail e finendo per capovolgersi. La 25enne è uscita da sola dall’abitacolo mentre sul posto sono arrivati il 118, che ha trattato la giovane in codice verde, e i vigili del fuoco del comando di Prato, arrivati dalla sede centrale di via Paronese per mettere in sicurezza del veicolo, e la polizia stradale per i rilievi.

La rampa di accesso al casello è rimasta chiusa per circa un'ora.