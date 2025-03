Incendio Vignali: "Grazie ai soccorsi"

"Voglio ringraziare

i cittadini che hanno avvertito i soccorsi e anche i vigili del fuoco per il prezioso lavoro che hanno svolto per garantire lo spegnimento delle fiamme

che avevano attaccato l’azianda. Se non fossero intervenuti con tanta tempistività i danni sarebbero stati enormi". Ivo Vignali, titolare della Rifinizione Vignali dove domenica sera si è sviluppato un incendio nel magazzino, ci tiene a ringraziare quanti hanno lavorato per mettere in sicurezza la sua azienda.

"Siamo potuti ripartire subito anche grazie al lavoro di tutti. Grazie".