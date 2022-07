Prato, 27 luglio 2022 - Questo pomeriggio, 27 lluglio, poco dopo le 16 si è sviluppato un incendio in un campo in zona Interporto, a Prato. Una colonna di fumo grigio si è sollevata in alto, visibile da varie parti della Piana pratese e da Calenzano. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno sedato le fiamme. Ancora da definire le cause del rogo.