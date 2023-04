Macchinario in fiamme, paura in azienda tessile. Scatta il sequestro

Montemurlo (Prato), 1 aprile 2023 – Incendio nella serata di venerdì, poco dopo le 20, in un’azienda tessile di via Venezia, a Montemurlo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato con un massiccio impiego di uomini e mezzi, compresi i colleghi del distaccamento di Montemurlo e di quello volontario di Vaiano: in una sfilacciatura infatti aveva preso fuoco un macchinario tessile, ma il pronto intervento dei vigili del fuoco ha consentito di mettere subito sotto controllo le fiamme ed evitare il propagarsi al materiale presente nel deposito e alle attività limitrofe.

Sulle cause sono in corso accertamenti; oltre alle squadre della caserma di via Paronese, presenti anche il tecnico di guardia e il personale dell'ufficio di polizia giudiziaria del comando. Presenti anche i carabinieri della tenenza di Montemurlo e la polizia municipale di Montemurlo. L'intervento si è concluso in nottata con il sequestro dell'immobile necessario per permettere di effettuare tutti gli accertamenti del caso.