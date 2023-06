In via Garibaldi grande svendita, chiude ’D.fly’

Non è finita. In centro c’è chi trasloca e chi invece getta la spugna. In via Garibaldi, nel tratto finale, vicino piazza Mercatale a chiudere i battenti a breve sarà ’D.fly’ negozio di abbigliamento per donna che ha in corso una grande svendita promozionale per cessazione dell’attività. Merce a sconto che rappresenta un’occasione, anche se la notizia di un’altra imminente chiusura è una ferita al cuore indebolito del commercio pratese. Nei prossimi giorni la svendita promozionale andrà avanti, un’occasione per fare un affare se qualcuno ha bisogno di rinnovare il guardaroba. Sempre in tema di chiusure ha alzato bandiera bianca ’GrandVision by Avanzi’, il negozio di ottica aperto nel grande fondo commerciale tra piazza Duomo e Corso Mazzoni. In questo caso però c’è una buona notizia: il fondo attualmente chiuso per opere di ristrutturazione aprirà di nuovo il 24 giugno, giorno fissato per l’inaugurazione dello store di ’Salmoiraghi e Viganò’, si tratta quindi sempre di un negozio specializzato nella vendita di occhiali. Il maxi fondo in una posizione centrale, nel cuore delle vie dello shopping, dopo una breve chiusura torna vivo.

In tema di lavoro invece in piazza San Marco il negozio di abbigliamento da donna ’Grazia’ cerca personale. L’annuncio è affisso sulla vetrina: chi fosse interessato può portare il proprio curriculum.