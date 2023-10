In Toscana 900 persone seguite da Ant

I progetti di prevenzione oncologica gratuita che Ant ha attivato dal 2004 a livello nazionale, e che in Toscana sono partiti nel 2007, rilevano dati in costante crescita per i programmi di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee e ginecologiche. Al 31 dicembre 2022, i programmi nazionali di prevenzione Ant si erano tradotti in 245.603 visite individuali (14.290 nel solo 2022), mentre nella prima metà del 2023 i controlli hanno già superato quota 12mila. "Siamo molto soddisfatti di poter collaborare con la Misericordia sul terreno comune della prevenzione – dice Tiziano Sperandini, delegato Fondazione Ant Prato e Pistoia – Il cuore del nostro impegno è quello di permettere a tutti, in particolare alle persone meno abbienti, di poter accedere gratuitamente a visite di prevenzione, e ai malati di poter ricevere assistenza domiciliare gratuita con medici, infermieri, psicologici, fisioterapisti e nutrizionisti". Attualmente in Toscana sono 900 le persone assistite da Ant e la gran parte di queste vivono nella piana di Prato, Firenze e Pistoia.