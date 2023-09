In piazza delle Carceri. Ping pong, che passione

Il ping pong torna in piazza. Domani, per tutta la giornata, in piazza Santa Maria delle Carceri Il Circolo Prato 2010 torna ad organizzare questa manifestazione utile per avvicinare il maggior numero di persone possibili al tennistavolo.

Chiunque potrà infatti giocare a ping pong, partecipare ai vari tornei e sfidare i campioni che parteciperanno al massimo campionato italiano a squadre di questa disciplina.

Un modo particolare di avvicinarsi all’inizio del campionato di serie A1 maschile, che è previsto il 30 settembre (il Circolo Prato 2010 osserverà il turno di riposo) e all’esordio della società pratese, previsto alla seconda giornata, in casa, venerdì 6 ottobre alle 20 alla palestra Le Badie contro Norbello.

Novità di questa edizione di "Ping pong in piazza", accanto al tennis tavolo ci sarà anche il tennis, grazie alla collaborazione con il Tc Prato, e quindi i bambini e i ragazzi potranno giocare sia a tennis che a tennistavolo.

Di fronte al monumento ai Caduti in piazza Santa Maria delle Carceri, già dal mattino, saranno allestiti i tavoli e una grande area gioco a disposizione di chi vorrà provare a cimentarsi con il ping pong. Il tutto a cura del Circolo Prato 2010, fresco di promozione in A1.

L’intrattenitore della giornata, sarà l’attore professionista, ed ex campione di tennistavolo, Alessio Sardelli di ritorno dal Red Carpet di Venezia, che scandirà i tempi di gioco con la consueta verve.

"Dopo le prove aperte a tutti faremo un minitorneo under 14 e poi anche un torneo Open – spiega Giorgio La Rocca vice presidente del Circolo Prato 2010 – vedremo all’opera anche i giocatori che fanno i campionati professionistici, oltre ad avere la presenza del nostro capitano della squadra di A1, coach Csaba Kun".