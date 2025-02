In piazza c’è Re Carnevale. Domenica di coriandoli. È la festa dei bambini

Dopo l’esperimento dello scorso dicembre con l’iniziativa "La piazza dei bambini", è in arrivo un altro appuntamento in centro storico dedicato a bambini, ragazzi e alle loro famiglie.

Sabato, a partire dalle 15.30, in Piazza delle Carceri arriva "Il Carnevale in piazza, bambini al centro", il progetto pensato dall’amministrazione comunale assieme a diverse associazioni del territorio, nella fattispecie Scuola di Cinema Anna Magnani, Modi di Essere Aps, Riciclidea, Abbracci gratis Prato, biblioteca Lazzerini e Associazione italiana Dislessia – sezione di Prato, Associazione Ex Cantiere, Associazione Carnevale di Paperino, Oratorio cittadino di S.Anna, Laboratorio musicale Band in 5 minuti.

L’obiettivo, come spiegato dagli assessori Maria Logli e Diego Blasi, è quello di creare una città a misura di tutti, cercando di coinvolgere e di attrarre in centro grandi e piccoli anche durante le ore diurne della giornata. Stavolta il tema sarà ovviamente il Carnevale.

E infatti si è deciso di coinvolgere l’associazione Carnevale di Paperino, che sarà presente in piazza delle Carceri con un allestimento di cinque stand e con un trenino di biciclette guidato da maschere tradizionali di Arlecchino.

Tante le attività previste: ci sarà un’area dedicata alla costruzione di un carro carnevalesco e la possibilità di dare vita a maschere e opere artigianali con materiali di riuso.

E ancora, una serie di laboratori sia di danza che di creazione di corti a tema e di realizzazione di coriandoli e stelle filanti. In programma c’è anche un’esposizione di fluid art e frammenti di teatro, e l’allestimento di una biblioteca, in cui gli amanti della lettura potranno prendere i libri messi a disposizione dalla Lazzerini e donare i loro. Infine abbracci gratis per tutti e la possibilità di provare uno strumento e unirsi ad una band.

"Dopo il successo ottenuto con il primo appuntamento, una sperimentazione dove le associazioni del nostro territorio si sono attivate per fare rete portando in piazza una serie di splendide attività di sensibilizzazione, socializzazione e creatività, abbiamo pensato che fosse necessario mettere a sistema questo format - queste le parole degli assessori Logli e Blasi - e nei prossimi quattro mesi si terrà un appuntamento mensile, sempre con grande attenzione ai temi che riguardano il nostro presente e il nostro futuro, ma soprattutto con l’obiettivo di far vivere la nostra città ai bambini e alle loro famiglie.

Vogliamo anche poi portare questo format, in collaborazione con le scuole e con le realtà che portano avanti progettualità con i bambini anche nelle nostre frazioni".

Francesco Bocchini