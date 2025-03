In Lazzerini. Sport e donne. E il libro su AI

Oggi alle 17 nella sala Campolmi di via Puccetti sarà inaugurata la mostra fotografica Donne e Sport in Europa. Si tratta di 27 immagini, un’atleta per ogni Paese membro, per raccontare una storia fatta di innumerevoli prime volte e di tante barriere abbattute, in cui non sono importanti solo i risultati agonistici ma anche i temi evocati dalla mostra: il pregiudizio, l’uguaglianza, il diritto, la dignità, l’educazione, il professionismo. L’esposizione è stata presentata per la prima volta a dicembre al Parlamento europeo di Bruxelles. All’inaugurazione parteciperanno l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Carolina Morace, promotrice dell’iniziativa, l’assessora al turismo Chiara Bartalini e il coordinatore provinciale M5S Carmine Maioriello. La selezione delle immagini racconta donne di epoche differenti, impegnate in discipline diverse. Dietro ognuna di loro c’è una storia di vita, uno o più traguardi raggiunti non solo sportivi ma anche familiari e professionali, individuali e di squadra. A rappresentare l’Italia c’è Federica Pellegrini (foto), ex pluricampionessa di nuoto. La mostra Sarà aperta oggi dalle 17 alle 20 e domani dalle 19 alle 18.

Sempre in Lazzerini oggi alle 16 ci sarà la presentazione del libro A Tutto c’è un perché di Armando Siri, giornalista, ex sottosegretario ministero delle infrastrutture, ora senatore e coordinatore dei dipartimenti della Lega. Già amico di Craxi, Siri è stato membro della Federazione giovanile socialista. Il libro, dal sottotitolo 99 risposte che l’intelligenza artificiale non ti può dare, offre tanti spunti di riflessione su questo tema di grande attualità. Interverranno con l’autore Luis Micheli Clavier, presidente di Liberamente, Laura Lodigiani, presidente del Comitato Flat Tax Prato - Firenze e Claudio Stanasel, vicepresidente consiglio comunale.