In Lazzerini "Le città di Paul Klee"

Domani alle 16 nella sala ragazzi e bambini della biblioteca Lazzerini torna Tante storie per creare con incontri ogni sabato pomeriggio a febbraio, dove i bambini da 4 a 7 anni possono fare il pieno di emozioni, sfumature e bellezza. Tante storie per liberare la creatività proprio come i grandi artisti, con letture animate e laboratori creativi ispirati alle immagini degli albi illustrati, a cura di Artebambini. Questo sabato l’incontro porta il titolo "Le città di Paul Klee": dopo la lettura animata, i bambini potranno costruire una città attraverso forme geometriche e parole poetiche. Prenotazione obbligatoria, inviando una e-mail a [email protected] specificando data e titolo dell’incontro, nome e cognome dell’accompagnatore, numero telefonico, nome, cognome ed età del bambino. I bambini devono essere accompagnati da un adulto.