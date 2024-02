In Lazzerini giochi d’arte . Fatta su misura di bambini

Tanti appuntamenti questo fine settimana in Lazzerini. Oggi alle 16.30 si torna a parlare di cinema con l’ultimo appuntamento della rassegna Lo schermo nero. Cinema noir, neo-noir, polar e poliziesco in Italia, Francia, Stati Uniti, dagli anni ‘30 agli anni ‘80, a cura di Davide Gelli. Questo sabato l’incontro porta il titolo Stati Uniti ‘60/’80, post noir e neo noir e i temi saranno: il noir a colori, il risveglio del detective, nostalgia ed innovazione nel poliziesco americano degli anni ‘70, verso il noir al neon. La Lazzerini ha preparato anche la bibliografia dal titolo Le pagine nere per la rassegna Un mese da leggere con tanti consigli di lettura disponibili per il prestito nella hall della Biblioteca. Un excursus attraverso le pagine nere della letteratura fra Europa e Stati Uniti: crimini e violenze reali o potenziali, personaggi psicologicamente instabili o in pericolo, menti criminali, atmosfere cupe e piene di suspense. Pagine che spesso sono state fonte di ispirazione per sceneggiatori e registi. Alle 16 nella sala ragazzi e bambini ci sarà l’ultimo appuntamento di Tante storie per creare, dove i bambini da 4 a 7 anni potranno fare il pieno di emozioni, sfumature e bellezza. Tante storie per liberare la creatività proprio come i grandi artisti, con letture animate e laboratori creativi ispirati alle immagini degli albi illustrati, a cura di Artebambini. Questo sabato l’incontro porta il titolo Il museo delle macchie: dopo la lettura animata, i bambini potranno sperimentare come le macchie possono diventare un’opera d’arte. Prenotazione obbligatoria, scrivendo a [email protected] e specificando: data e titolo dell’incontro, nome e cognome dell’accompagnatore, numero telefonico, nome, cognome ed età del bambino. I bambini devono essere accompagnati da un adulto. Domani alle 10 torna infine l’appuntamento con ‘Domeniche piccine’: fino a maggio tutte le domeniche mattina, nello spazio piccoli della sala ragazzi e bambini, le famiglie con bambini o bambine da 6 mesi a 3 anni sono accolte dal sorriso di una bibliotecaria che propone libri e suggerimenti per la lettura a ‘bassa voce’. Questa domenica il tema sarà Ogni domenica mattina è dedicata a un tema diverso, ma le famiglie possono chiedere informazioni e suggerimenti su libri di qualunque tipo e argomento. Appuntamento quindi, domenica 25 febbraio dalle 10 alle 12 con l’incontro dal tema Esploro il mondo.