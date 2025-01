In Lazzerini "Bello! Ma come si usa?"

Per chi avrebbe sempre voluto imparare a leggere un e-book o ascoltare un audiolibro sul la biblioteca digitale DigiToscana MediaLibraryOnline, ora trovare una risposta in biblioteca è ancora più semplice. La Lazzerini mette a disposizione un’occasione pensata proprio per tutti per imparare ad usare il portale promosso dalla Regione Toscana che consente di accedere gratuitamente a numerosissimi contenuti digitali come ebook, audiolibri, film, giornali e riviste, 24 ore su 24. Si tratta degli incontri gratuiti organizzati nell’aula corsi della Lazzerini, dove un bibliotecario spiegherà a tutti i partecipanti come funziona la biblioteca digitale, dalla A alla Z. Nell’ultima parte dell’incontro sarà a completa disposizione per rispondere a dubbi e domande, e fornirà assistenza personalizzata a chiunque ne avrà bisogno. Si può scegliere una delle date in programma e prenotarsi all’indirizzo mail [email protected]: gli incontri si terranno ogni lunedì (tranne il 21 aprile) dal 20 gennaio al 5 maggio dalle 17 alle 19.

Per partecipare, è necessario iscriversi prima a DigiToscana MediaLibraryOnline. Registrarsi è molto semplice. Basta richiedere username e password direttamente in biblioteca oppure compilando il modulo online disponibile sul sito www.bibliotecalazzerini.prato.it