In casa tiene un chilo di droga e 15.000 euro

I carabinieri della compagnia di Prato, lo scorso fine settimana, hanno arrestato un pusher e denunciato una persona per porto abusivo di un coltello e un tirapugni. In particolare domenica sera, i carabinieri della tenenza di Montemurlo, hanno notato dei movimenti sospetti nei pressi di un bar in via Erbosa. I militari hanno notato la cessione di una dose di cocaina da parte un marocchino di 31 anni, pregiudicato, che ha passato un involucro a un quarantenne, anch’esso pregiudicato. Gli accertamenti hanno consentito di trovare altri 10 involucri di cocaina e un bilancino di precisione, che lo spacciatore nascondeva addosso. Nel bar sono stati trovati, esposti su una mensola, un involucro con della sostanza bianca e dall’odore acre, due “pezzi” di “hashish” per circa 30 grammi. Nelle tasche dei pantaloni lo spacciatore aveva 900 euro, in banconote di piccolo taglio e un mazzo di chiavi di cui diceva di non conoscere la provenienza. L’intraprendenza dei carabinieri ha consentito di individuare l’abitazione dove lo spacciatore abita e durante la perquisizione è stato scoperto uno zaino nascosto sotto il letto nel quale c’erano 5 involucri di cocaina dal peso di 300 grammi, 9 panetti di hashish da un chilo, un bilancino di precisione e 15.000 euro in contanti. E’ stato tutto sequestrato. Nella stessa sera, i carabinieri del Radiomobile hanno denunciato un altro marocchino di 30 anni, pregiudicato, perché trovato in auto in via Soffici con un tirapugni e un coltello multiuso di 17 cm con lama di 8 cm.