In cammino alla scoperta di Prato: gore, fiumi e antichi opifici

Domenica inizieranno le camminate organizzate dalla sezione soci Coop di Prato in collaborazione con Comune di Prato, Cooperativa Archeologia, Uisp e Legambiente. Dal 24 settembre al 5 novembre in calendario quattro appuntamenti domenicali, con itinerari di breve e media lunghezza (5 – 9 km), alla scoperta della natura, della cultura e della storia del territorio. Tutte le passeggiate sono gratuite, con prenotazione obbligatoria da effettuare chiamando il 328 1083112: si svolgono in piccoli gruppi e non richiedono una specifica preparazione tecnica o fisica. Il titolo della passeggiata di questa domenica è "Prato città dell’acqua: il fiume, le gore e gli antichi opifici" con partenza alle 9 dalla Coop di via Targetti. Anche in Lazzerini si parla di cammini, con il ciclo di incontri a cura di NutriMenti tra libri, trekking, territorio e meditazione. L’ultimo appuntamento è domani alle 21 con una serata di meditazione Mindfulness che si terrà nella Saletta Campolmi. Allentare ansia e stress, entrare in relazione con la propria esperienza sensoriale, ritrovare il benessere e l’equilibrio psicofisico. Questo significa vivere in modo mindful. Una serata a ingresso libero per scoprire la pratica meditativa con l’ Associazione Nutrimenti per uno stile di vita più consapevole.