In 150 alla cena rinascimentale Aspettando il corteggio storico

Cibo, abiti d’epoca e musica del Rinascimento protagonisti alla Rocca di Montemurlo, in attesa del Corteggio di settembre. La piazza della Rocca ha ospitato il tradizionale banchetto rinascimentale "Alla corte di Cosimo I", una cena d’altri tempi con figuranti in costume, menù storico e animazioni, proprio come avveniva nella Toscana d’inizio Cinquecento. Il banchetto anticipa le celebrazioni della 32esima edizione del Corteggio storico, che si svolgerà il 10 settembre con la sfilata a Oste. Sono state 150 le persone che hanno preso parte alla cena promossa dal Comune con il Gruppo Storico Montemurlo Aps e la collaborazione del ristorante "La Taverna della Rocca".

La serata ha rievocato un fatto storico realmente avvenuto: il banchetto ideato dal montemurlese Felice Settesoldi, supportato dalla mediazione della famiglia Pandolfini, per riavvicinare i Medici all’opposizione repubblicana meno compromessa, che si svolse nella primavera del 1537. Purtroppo il tentativo fallì e si arrivò alla famosa battaglia, combattuta nella piana sotto la Rocca, che portò alla definitiva affermazione dei Medici. "Il banchetto apre i festeggiamenti per la rievocazione della battaglia di Montemurlo che, oltre ad essere stato un avvenimento cruento, apre le porte alla nascita della Toscana moderna – ha spiegato il sindaco Simone Calamai – ed è importante far conoscere la nostra storia e le nostre tradizioni e attraverso le attività del Gruppo storico riusciamo a farlo al meglio". Prima di gustare i piatti è sfilato il corteo dei nobili e il Gruppo storico con i suoi sbandieratori mentre il giullare Lapo Botteri ha proposto giochi di magia tra i tavoli, alternandoli a battute irriverenti. Il "Duo per caso", invece, ha proposto musica rinascimentale, sottofondo musicale di tutta la cena. Particolarmente suggestivo e apprezzato dal pubblico lo spettacolo con il fuoco di Laura Baldini. Quest’anno il programma della 32esima edizione del Corteggio per la prima volta porterà la rievocazione storica nella nuova piazza pedonale davanti al municipio con "Dentro La storia": l’appuntamento è per il 2 agosto ore 21 con Alessia Cecconi, direttrice della Fondazione Cdse, che racconterà la storia della battaglia e tratteggerà i ritratti dei principali protagonisti, tra aneddoti e intrighi di palazzo. Prima dell’approfondimento storico in piazza, i figuranti in costume sfileranno per le strade di Montemurlo.