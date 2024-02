Il weekend delle sfilate. Novità piazza delle Carceri

Tutto pronto per le sfilate del Capodanno cinese, il momento clou dei festeggiamenti, in programma sabato e domenica. Quest’anno ci sarà una novità: visto il grande afflusso di pubblico registrato nell’ultima edizione, la Questura in accordo con la polizia municipale ha dato indicazioni di terminare il corteo più importante, quello di domenica in piazza delle Carceri, più ampia rispetto a piazza del Comune. Ma ecco nel dettaglio orari e percorsi delle sfilate per festeggiare l’inizio dell’anno del drago. Sabato sarà di scena il Macrolotto 1 e 2, dalle 9 alle 13:30: partenza da via Toscana, poi via del Molinuzzo, via Traversa Crocifisso, via dei Fossi, EuroIngro – interno, via Gora del Pero, di nuovo via Toscana, via delle Colombaie e via delle Pollative, dove al civico 119/G ci sarà la fermata nel cortile per la pausa pranzo. Dalle 14 alle 18 il percorso del dragone proseguirà in via Piemonte, via Veneto, via Val d’Aosta, via Puglia, via Friuli Venezia Giulia, via Veneto, via Trentino Alto Adige, via Puglia, via Basilicata, via Veneto, via Calabria, via Cipriani, via dei Trebbi, via Ghisleri e via delle Colombaie. Domenica il corteo principale che arriva in centro storico. Alle 9 partenza dal Tempio Buddhista di piazza della Gualchierina, poi piazza del Mercato Nuovo, via Bologna, Porta al Serraglio, via Strozzi, via Marini, via Filzi fino a Borgonuovo, via Pistoiese, via Rossini, via Zipoli, via Pistoiese, via Castagnoli, via Giordano, via Marini, Porta Pistoiese, via San Vincenzo, piazza San Domenico e piazza delle Carceri, dove al termine della sfilata ci saranno performance di danza e musica.