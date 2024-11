Il weekend dei bambini in biblioteca

Ecco le iniziative del weekend per i bambini nelle biblioteche. Domani alle 16 ci sarà Un Prato di fiabe, con la premiazione della XXIV edizione del concorso nazionale organizzato da Marginalia. Saranno premiati 12 autori, 12 illustratori e una scuola. Premi anche per la sezione ragazzi. Sempre domani alle 10.30 nelle biblioteche Nord, Ovest e di Casale torna Leggiamo insieme di... per i piccoli dai 4 ai 10 anni: letture animate e laboratori creativi a ingresso libero con prenotazione obbligatoria e presenza di un accompagnatore. Domenica dalle 10 alle 12 in Lazzerini appuntamento con Domeniche piccine: le famiglie con bambine e bambini da 6 mesi a 3 anni saranno accolte dal sorriso di una bibliotecaria che proporrà libri e suggerimenti per la lettura a ‘bassa voce’. Sempre domenica in Lazzerini alle 16 Incontra l’autrice! a cura della libreria Le storie della Mippa. I bambini dai 3 anni in su potranno scoprire come si fa a scrivere una storia, inventare un personaggio, creare illustrazioni. Questa domenica i piccoli potranno incontrare l’autrice Cristina Petit (nella foto), che proporrà una lettura animata e scatenata di lupi buonissimi e bambini cattivissimi. Prenotazione obbligatoria compilando il modulo online disponibile a questo link: bit.ly/form-natiperleggere-incontrautrice.