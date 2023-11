Il Trio Metron all’Ora del Concerto

La rassegna dell’Ora del Concerto, organizzata dalla Scuola di musica Verdi, si conclude oggi alle 17 con il Trio Métron formato da Fernando Luis Fernandez Frutos clarinetto, Pamela Tempestini violino, Sara Capone pianoforte (foto). Il primo brano in programma è L’Histoire du Soldat di Stravinskij, la versione in Trio dall’originale per sette strumenti, in uno stile che guarda per la prima volta alla musica d’oltreoceano e al jazz che proprio in quegli anni Stravinsky aveva conosciuto. Seguirà contrasti di Bartók del 1938, basato su melodie popolari ungheresi e rumene e scritto dietro commissione a del jazzista Benny Goodman. La Suite di Darius Milaud del 1936, tratta dalle musiche di scena per il dramma Le Voyageur sans bagage. Chiude il programma l’Atlantic Trio del 2002 di Joan Albert Amargos, pianista, clarinettista e compositore catalano, nominato per un Grammy Award, che spesso utilizza il linguaggio jazzistico nella sua produzione. I tre giovani interpreti hanno compiuto brillantemente gli studi accademici e si sono perfezionati in importanti istituzioni musicali all’estero. Pamela Tempestini, pratese, si è formata alla scuola di musica Verdi nella classe di Marco Facchini, ed ha avuto riconoscimenti e premi come migliore allieva della scuola. Suona anche nella Camerata.