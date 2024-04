Il "Treno dei lettori toscani" al Salone del Libro di Torino

Partirà sabato 11 maggio dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella, per arrivare alla stazione di Torino Lingotto, il "Treno dei lettori toscani". Per la prima volta la Toscana organizza un servizio di trasporto ferroviario gratuito con treno charter, rivolto a 450 cittadini toscani, per partecipare al Salone Internazionale del Libro di Torino. Il viaggio è finanziato da Giunta e Consiglio regionale all’interno delle iniziative legate al Salone, dove la Regione Toscana, come ogni anno, sarà presente con il proprio stand. L’idea nasce nell’ambito dei progetti a supporto della lettura e della filiera del libro, avviati all’interno del percorso degli Stati Generali della Cultura, in collaborazione tra commissione Cultura, Consiglio e Giunta.

Il biglietto si potrà prenotare a partire da domani fino a mercoledì 8 maggio sulla piattaforma di Unicoop Firenze, che sostiene l’iniziativa. Cinquanta biglietti saranno riservati al progetto ‘Under 30’ di Unicoop Firenze, rivolto a giovani dai 18 ai 30 anni, che potranno anche prendere parte a un tour dedicato del Salone del Libro. Per prenotarsi visitare sempre la piattaforma internet di Unicoop Firenze.

"Questo treno speciale, che porta a Torino un’anima popolare e di forte partecipazione – ha sottolineato il presidente della Regione Eugenio Giani – è il segno di una Toscana che vede nell’editoria la possibilità di promuovere i libri e con essi la vocazione intrinseca alla sua storia che le imprese editoriali hanno contribuito da sempre in maniera determinante a far crescere dal punto di vista della qualità culturale".

Tommaso Perrulli, responsabile dei progetti sociali di Unicoop Firenze, ha ribadito come Unicoop Firenze abbia aderito con entusiasmo all’iniziativa promossa dalla Regione.