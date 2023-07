Il tessile e la scommessa sul futuro

Maristella Carbonin

Un po’ come le squadre di calcio, che i campioni di domani provano ad allevarli in casa. L’idea e la scommessa di Borelli, imprenditore con lo spirito pratico e spiccio dell’artigiano, è proprio questa: mettere in piedi un "vivaio" di tessitori. Giovani desiderosi di imparare il mestiere, affiancati dai più esperti, e per i quali saranno allestiti telai "ad hoc". Da principianti, passateci il termine. Ritmi più lenti, per diventare via via padroni del mestiere. Richiede specializzazione e passione. Un mestiere che soffre il ricambio generazionale in modo importante. E’ una storia bella da raccontare, questa, l’"allenatore nel capannone". E allora, buon lavoro "mister".