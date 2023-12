Il temporary shop per beneficenza

Segnaposto per la tavola, decorazioni natalizie per porte e finestre, barattoli decorati per lo zucchero, il sale, le spezie e poi libri, lampade, palline originali per l’albero, candele decorative o profumate e tante idee regalo per la casa e la cura della persona: è il "temporary shop" di "Aiuti dalla Vallata" a Mercatale. Questo negozio temporaneo è stato inaugurato venerdì, per la festa dell’Immacolata, ed è il progetto di Natale più importante mirato a sostenere l’associazione che opera nei tre Comuni della Val Bisenzio. In via del Bisenzio, angolo via del Lastrone, questo ex negozio è stato trasformato nella "casa di Babbo Natale" dove anche i bambini potranno lasciare la letterina, i più piccoli restare nell’area giochi e gli adulti acquistare qualche pensiero.

Il ricavato è per l’associazione "Aiuti dalla Vallata" che durante l’anno si occupa di tante famiglie e singoli in difficoltà economiche, attraverso la fornitura di beni alimentari di prima necessità, per la pulizia della casa, ma anche materiale scolastico per i bambini e abbigliamento per tutte le età.

L’allestimento del negozio è stato fatto dai volontari con addobbi natalizi "riciclati" e così come tante idee regalo sono frutto del lavoro delle operose volontarie e di donazioni.

Rispetto al mercatino all’aperto, nel temporary shop si possono fare acquisti al "caldo" di un vero grande negozio. Fra i primi visitatori il sindaco di Vaiano Primo Bosi.

Il temporary shop è aperto tutti i venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 19,30, il giovedì mattina dalle 9 alle 12 e la settimana di Natale tutti i giorni.