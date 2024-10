Il Team Soudal protagonista alla Roc d’Azur

Due podi e sei Top 10 per il Team Soudal di Montemurlo in gare di alto livello come la 40ª edizione della Roc d’Azur, una Marathon di 102 Km ed in occasione di altri appuntamenti internazionali. Sandra Mairhofer per la prima volta al via della Roc d’Azur è stata impressionante, seconda venerdì nella Marathon e nella gara regina del grande festival francese con 2.500 partecipanti, tra cui alcuni dei più grandi campioni del mondo. Non da meno l’ex iridato colombiano Leonardo Paez che puntava alla prima vittoria nella Roc Marathon dove era giunto secondo nel 2023, mentre l’altra sua gara due giorni dopo nella difficile prova contro gli specialisti del cross country. La vittoria non è arrivata per lui, che ha invece conseguito il quarto posto nella Roc d’Azur. "Sono molto contenta di queste due gare, due volte un secondo posto in un parterre molto consistente. Per me era la prima volta alla Roc d’Azur, una gara spettacolare che mi è piaciuta tantissimo, molto tecnica, davvero uno spettacolo" ha detto Mairhofer.

Antonio Mannori