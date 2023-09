Il sound internazionale degli Editors Musica melting pot sotto le stelle

SettembrePrato è spettacolo, capitolo quarto. Dopo il grande successo di pubblico degli Articolo 31, in arrivo domani in piazza del Duomo il gruppo degli Editors. Soltanto tre concerti in Italia: a Milano, a Bologna e ora al festival made in Prato per un tocco internazionale con la band formatasi a Stafford, in Inghilterra, a partire dal 2002, fondato da Tom Smith (voce e chitarra) e Russell Leetch (basso e chitarra acustica). La loro prima esibizione è stata esattamente 21 anni fa con il nome di Pilot. Peccato, però, che esistesse già una band con quel nome. Da qui l’esigenza di sceglierne un altro. Ecco "The pride", poi "Snowfield" e infine "Editors" soltanto nel 2004 dopo aver firmato un contratto importante con una etichetta discografica indipendente. Primo singolo nel 2005 con "Bullets" a cui seguirà il loro primo successo commerciale dal titolo "Munich". Con l’ingresso in Sony e con l’uscita del loro primo album dal titolo "The back room" la svolta.

Sette album in studio, 2 raccolte, 1 EP, 40 singoli, 37 video musicali, 1 mixtape: questo il biglietto da visita della band che sul palco di piazza del Duomo proporrà i grandi successi e di sicuro alcuni brani tratti dall’ultimo album "EBM" uscito lo scorso anno.

Come si può definire la musica degli Editors? Secondo i critici più attenti, il loro mondo musicale attinge spesso ai gruppi del passato, in particolare ai R.E.M. ed anche ai meno popolari Elbow e Bloc Party. Ma il paragone più frequente è quello con i Joy Division. In ogni caso la loro musica è stata spesso "in movimento", respirando più influenze musicali a dimostrazione della loro versatilità. Secondo le dichiarazioni dello stesso leader Tom Smith, tutto parte da una prima registrazione al pianoforte e chitarra acustica, inviata successivamente agli altri componenti del gruppo fino a comporre le versioni definitive dei loro brani. Questo il loro metodo di lavoro.

Dopo gli Editors si tornerà al cantautorato italiano con il grande Edoardo Bennato che si esibirà lunedì 4. Qualche giorno di pausa e poi ancora due appuntamenti con la musica italiana a villa Guicciardini a Cantagallo. Martedì 12 Alan Sorrenti, mercoledì 13 Umberto Tozzi. Biglietti ancora disponibili su Ticketone.

Federico Berti