Il sogno dello spettacolo a Prato: al Politeama c'è il Politeama Educational

Sognare si può, a volte è necesssario. Ma per realizzarli, quei sogni, sono necessari tanto impegno, l’aiuto e l’insegnamento di chi sa, come sempre anche un po’ di fortuna. A Prato, per volontà di Roberta Betti e oggi di Beatrice Magnolfi, c’è un posto in cui cercare di realizzare i propri sogni: la scuola di teatro musicale del Politeama, che in tutti questi anni ha aiutato tanti ragazzi nel proprio cammino. Sabato ci sarà l’open day della scuola: dalle 15 alle 18 accoglienza e presentazione dell’offerta formativa per l’anno 2023-2024 mentre dalle 15.30 si alterneranno le lezioni di prova in musical che fanno parte del programma dei corsi "open". Più nel dettaglio, dalle 15.30 la lezione di prova musical dai 5 ai 14 anni, dalle 16.30 quella dai 15 anni in su. Due tipologie di corso differenti per attività e fasce di utenza in partenza per gli inizi di ottobre: i corsi open primavera (dai 5 ai 14 anni) ed estate (dai 15 anni) a cadenza bisettimanale sono rivolti a chi si affaccia per la prima volta al mondo del musical. Per prenotare le lezioni di prova è possibile compilare il form al link https:www.scuolateatromusicale.itopen-schoolmusical specificando nel messaggio sede di Prato. In alternativa è possibile contattare telefonicamente la segreteria didattica al numero 0574 1747331.

Ma questo weekend al Politeama sarà tutto all’insegna del rapporto fra il teatro e le nuove generazioni con uno sguardo lungo sul futuro che attraversa tutta la programmazione del Politeama Educational. Alle 17.30 si animeranno gli spazi del Ridotto con la terza replica di Avanguardie nel segno di Gianni Rodari che torneranno anche domenica, sempre alla stessa ora. Una formula che piace quella degli incontri guidati da Giulia Aiazzi per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni tanto che le prenotazioni sono andate subito a ruba per i primi due laboratori di settembre. Avanguardie cambiano ispirazione di volta in volta ponendosi come veri e propri percorsi d’arte all’interno dei quali si alternano narrazione, animazione teatrale, espressione corporea ed emotiva, momenti di condivisione e confronto. Consigliabile la prenotazione contattando la biglietteria (0574 603758, [email protected]) oppure acquistando i biglietti on line sul canale TicketOne. Infine, nel weekend del 30 settembre e 1° ottobre prenderà il via la rassegna Prima a teatro con una doppia recita dello spettacolo I brutti anatroccoli alle 17.