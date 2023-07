Il sogno chiamato palcoscenico Scuola del teatro musicale: iscrizioni al via al Politeama

C’è una scuola speciale che riprenderà dopo l’estate a Prato. Niente libri e zaino, ma tenacia, talento e voglia di mettersi in gioco sul palco. Chi sogna di diventare una giovane promessa del musical può trovare una risposta nei corsi organizzati dalla Scuola del Teatro Musicale al Politeama Pratese di cui sono già aperte le iscrizioni per la prossima stagione. Tutti a lezione di recitazione, canto e movimento coreografico, iscrivendosi a una delle tre tipologie di corso differenti per attività e fasce di utenza in partenza per gli inizi di ottobre: i corsi open "primavera" (dai 5 ai 14 anni) ed "estate" (dai 15 anni) a cadenza bisettimanale sono rivolti a chi si affaccia per la prima volta al mondo del musical mentre il corso "preaccademico" (dai 16 anni) con frequenza bimestrale dà ai giovani allievi la preparazione necessaria per affrontare il corso triennale per attori del teatro musicale (non è richiesta una preparazione pregressa).

Per misurarsi e prendere confidenza con i principi basilari della formazione nel teatro musicale (recitazione, canto e movimento coreografico), i giovani talenti in erba potranno cimentarsi in vere e proprie lezioni nel pomeriggio di sabato 23 settembre, per l’open day organizzato da Stm: dalle 15 alle 18.30 accoglienza e presentazione al Politeama mentre le lezioni di prova in recitazione, canto e movimento coreografico si alterneranno a partire dalle 15.30. Per ricevere informazioni sui corsi o prenotare le lezioni di prova è possibile compilare il form al link https:www.scuolateatromusicale.itopen-schoolmusical specificando nel messaggio sede di Prato. Al termine del percorso formativo, il sipario del Politeama si aprirà per i corsisti che metteranno in scena il loro spettacolo: l’ultimo, a fine maggio, è stato il musical Shrek con 28 allievi dei corsi primavera ed estate (nella foto).