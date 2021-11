Per evitare code e attese in biglietteria ci sono due modalità alternative per acquistare ticket o abbonamenti: effettuare la procedura on line sul sito www.at-bus.it registrandosi al portale (finora l’hanno fatto circa 46mila toscani), oppure scaricando l’App Tabnet. Al primo acquisto di un nuovo abbonamento si...

Per evitare code e attese in biglietteria ci sono due modalità alternative per acquistare ticket o abbonamenti: effettuare la procedura on line sul sito www.at-bus.it registrandosi al portale (finora l’hanno fatto circa 46mila toscani), oppure scaricando l’App Tabnet. Al primo acquisto di un nuovo abbonamento si pagheranno 5 euro: un costo una tantum valido 11 anni che sostituisce i 6 euro che gli utenti pagavano fino a ieri per le emissioni delle tessere (il pagamento andava sostenuto ogni 3 anni per il rinnovo oppure costava 4 euro in caso di nuova emissione per smarrimento). I 5 euro permettono la gestione dell’abbonamento e tutelano l’utente dal rischio di smarrimento. Per chi invece ha un abbonamento con validità oltre il 1° novembre, non dovrà fare altro che portarlo a bordo assieme alla tessera sanitaria. Questi tagliandi infatti rimangono validi fino a scadenza.

Discorso differente invece per i biglietti dei vecchi gestori: da ieri non sono più validi. Il rimborso potrà essere chiesto in biglietteria entro il 31 gennaio 2022. Per l’acquisto di nuovi ticket ci sarà il biglietto unico toscano con tre tipologie: urbano capoluogo, urbano maggiore ed extraurbano. Si possono acquistare sia sull’App, che fisicamente in biglietteria o nelle rivendite autorizzate. Quello urbano capoluogo si potrà comprare pure tramite Sms, ma con sovrapprezzo, scrivendo al numero 4880105, e inserendo nel corpo del messaggio il nome della città dove si vuole acquistare il ticket.

Sul sito di Autolinee Toscane sono state pubblicate pure le Faq, o in alternativa c’è il numero verde 80014.24.24 attivo dalle 6 alle 24.