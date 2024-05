Il settore del fitness cresce: dieci assunzioni

Opportunità di lavoro nel mondo del fitness. Dopo avere festeggiato di recente i 16 anni di attività, il gruppo Serendip si amplia e assume dieci figure da inserire nelle tre palestre in provincia di Prato: via Valentini, il centro personal ‘Welltique’, e ‘Punto Sport’ in via del Granaio a Poggio a Caiano. Nel dettaglio, le figure richieste sono due addetti all’accoglienza e eception, due personal trainer e due istruttori di sala.

Oltre a questi, si cercano anche due istruttori per i corsi sportivi in piscina e per il fitness. Infine, l’azienda cerca anche due figure per il lavoro d’ufficio: un esperto di amministrazione e un grafico che abbia anche competenze di gestione dei social network. "Il nostro è un gruppo in continua espansione, che da sedici anni investe – commenta Ilaria Vangi, responsabile commerciale Serendip –. Post pandemia il settore è caratterizzato da rinnovate esigenze da parte degli amanti del fitness, e così abbiamo deciso di far evolvere ulteriormente la nostra attività e di procedere con nuove assunzioni. Vogliamo mettere a disposizione di chi frequenta i nostri centri ulteriori sia per adulti che per bambini". Le candidature possono essere inviate all’indirizzo mail: [email protected]. Il gruppo Serendip conta già più di cinquanta tra dipendenti e collaboratori fissi. Adesso cerca nuovi assunti e professionisti. Un ampliamento d’organico che va di pari passo anche con gli investimenti green. Il gruppo sta infatti installando un cogeneratore per il risparmio di energia, che consentirà un efficientamento nei consumi.

"Vorremo che chi verrà a lavorare con noi – prosegue Vangi –, faccia propri i nostri valori che portiamo avanti fin dalla fondazione di Serendip. Prediligeremo nelle selezioni persone dinamiche che abbiano grandi doti di relazione e voglia di mettersi in gioco. Ci piacerebbe avere persone aperte al cambiamento del fitness, che seguano le necessità delle persone che fanno esercizio fisico". Discipline sportive che dal 10 giugno al 6 settembre, saranno i punti cardine dei centri estivi per bambini e ragazzi.