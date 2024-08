Il saluto di Don Sergio: "Porterò tutti con me"

Una lettera aperta per salutare la comunità di Poggio a Caiano. Don Sergio Cristo, parroco di Santa Maria del Rosario, come è noto, a ottobre lascerà la parrocchia dove ha trascorso tre anni ed ha scritto ai fedeli. "Cara comunità di Poggio a breve ti lascerò, grazie per quello che sei stata per me. Ho imparato a donarmi in maniera incondizionata. Hai imparato a conoscermi e ad apprezzarmi. Qualche volta ho pianto quando non mi sono sentito capito o quando ho corso e non sei riuscita a seguirmi. Ma l’ho fatto solo per il mio grande zelo per il Signore. Sono felice di aver donato la Grazia Sacramentale a tanti bambini e ragazzi". Poi don Sergio ricorda due momenti tristi: "Ho pianto – prosegue - di fronte alla morte di due ragazzi, uno di 8 anni e l’ altro di 18 anni. Ringrazio il Signore per le tante esperienze con il gruppo del dopo Cresima, i ritiri e campi estivi, il più bello quello di quest’anno. Grazie per i vari gruppi che ho seguito e fatto nascere in parrocchia come il Cenacolo dello Spirito Santo e la giovane comunità neocatecumenale. Ho trovato forza in Gesù attraverso l’Adorazione Eucaristica che tanto ho desiderato in parrocchia". E un pensiero per i gruppi: "Ringrazio la comunità Nuovi Orizzonti di Pistoia, Caritas e Misericordia. Inizio a preparare le valigie: saranno pesanti perché porterò tutti voi con me. La mia preghiera ora è per don Gianni nuovo parroco, arriverà il 14 ottobre. Mi auguro che tre cose non vadano perse: la chiesa sempre aperta (fino al mio arrivo questa chiesa era sempre chiusa); continuate l’Adorazione Eucaristica, ho visto miracoli e tanta gente accostarsi al Sacramento della Riconciliazione e la comunità accogliente, non è importante il fare ma l’essere cristiani".