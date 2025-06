Il sale della terra, l’omaggio a Salgado

In omaggio al grande fotografo Sebastião Salgado recentemente scomparso, il Terminale ripropone oggi alle 21.15 il documentario Il sale della terra di Wim Wenders, nel 2015 Premio speciale della giuria al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard. Ispirato dalla potenza lirica della fotografia di Salgado, il documentario traccia l’itinerario artistico e umano del fotografo brasiliano attraverso gli sguardi incrociati di Wim Wenders - anch’egli fotografo - e di suo figlio Juliano, che lo ha accompagnato nei suoi ultimi viaggi. Viaggiatore irriducibile, Salgado ha esplorato oltre 40 paesi. In ogni suo scatto, con l’uso inconfondibile e personalissimo del bianco e nero, ha condensato tutta l’umanità e l’anima della terra.

All’Eden da oggi debutta Scomode verità, il nuovo film di Mike Leigh con Marianne Jean-Baptiste (alle 17 e 21); ci sono poi La trama fenicia, l’ultimo film di Wes Anderson con Benicio del Toro, Michael Cera, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson, Willem Dafoe, Bryan Cranston, Mia Threapleton (alle 17 e 21) e Fuori, l’ultima regia di Mario Martone, con Valeria Golino e Matilda De Angelis (alle 17 e alle 21). Infine, al Pecci, alle 21 L’amore che non muore di Gilles Lellouche, con Adèle Exarchopoulos, François Civil, appena presentato al Festival di Cannes (proiezione in lingua originale con sottotitoli).