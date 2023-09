Il ritorno di Alan Sorrenti dal vivo Il ricavato per il borgo TuttoèVita

Ci sono ancora biglietti disponibili per lo spettacolo "Alan Sorrenti quartet" che si terrà martedì 12 settembre alle 21 a Villa Guicciardini a Cantagallo. Si tratta dell’evento conclusivo del "Tuttoèvita fest autunno", a sostegno del progetto di costruzione del Borgo TuttoèVita.

Il ricavato andrà a sostenere la realizzazione dell’hospice e del Borgo TuttoèVita - un luogo di meditazione e speranza per chi affronta una sofferenza. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected].

Il ritorno sui palchi di una delle stelle più brillanti di tutta la musica italiana era già atteso da tempo, ma ora finalmente ci sarà l’occasione per rivedere dal vivo Alan Sorrenti in compagnia della sua “Band Exotica”.

Sarà un viaggio profondo ed emozionante lungo tutta la carriera del cantautore napoletano, che percorrerà i momenti più brillanti del passato fino ad arrivare al presente in cui si respira aria di futuro, con i brani del suo ultimo album “Oltre la zona sicura”, uscito a ottobre per Ala Bianca e distribuito da Warner Music, per la prima volta dal vivo.

Ad accompagnare l’artista in questa nuova avventura discografica il produttore Stefano Ceri, demiurgo dello street pop italiano, capace di colorare le nuove canzoni di Sorrenti grazie al suo italian touch in bilico tra cantautorato e dance floor.

Un disco ricco di sfumature che tocca tutti i periodi storici di Alan Sorrenti, che fa ballare e commuovere, splende di luce e trasporta l’ascoltatore in un caleidoscopio di colori che parte dagli anni Settanta e arriva al futuro.

I biglietti sono disponibili su Ticketone.