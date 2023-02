"Il primo ruolo? E’ servito solo un provino"

Ha ottenuto il suo primo ruolo di rilievo al primo provino. "Sono stata fortunata" racconta l’attrice Francesca Vannini – che compirà 23 anni il prossimo 8 luglio – mentre continua a costruire i mattoni della sua gavetta. Dopo il diploma al liceo linguistico Livi e la scuola di musical "Arteinscena", è partita da Prato con il suo grande sogno in tasca, studiando sodo per arrivare davanti alla cinepresa. E nel frattempo, per pagarsi le lezioni e la casa a Roma, ha lavorato anche come hostess e cameriera.

"Lo hanno fatto tutti i grandi attori di Hollywood, serve per le bollette" dice ridendo la 22enne che ha preso parte alla serie "Fosca Innocenti" in onda su Canale 5, con protagonista Vanessa Incontrada.

"Ho avuto una parte nell’episodio ’Il canto del cigno’ della prima serie. E’ stato il mio primo ruolo e la cosa bella è che ho convinto il direttore del cast al mio primo provino. Inoltre – aggiunge – si è trattato di una parte complessa in cui da vittima di violenza divento la colpevole. Il mio personaggio, Susanna, aveva vari problemi e ho recitato tutto il tempo con le occhiaie rimarcate dal trucco di scena. Non proprio un ruolo da bellona, ma per per questo molto più interessante. Mi ha messo alla prova, ho dovuto impegnarmi per far emergere la sostanza e non l’esteriorità".

Francesca è rimasta affezionata al cast: "Un’esperienza entusiasmante. Il set è un posto bellissimo, dove mi sono sentita a mio agio, anche per il trattamento che ti riserva la produzione a cominciare dall’hotel di lusso. Non mi sembrava vero". L’attrice pratese, che è a Roma dal 2020, racconta il suo percorso di studi: "A Prato il corso di Arteinscena grazie a Franco Miseria e Simona Marchini è stata una palestra e un’opportunità, poi arrivata a Roma ho proseguito con la scuola Action Academy gestita da Maria Grazia Cucinotta per due anni, durante i quali ho studiato anche danza. L’esperienza con l’accademia si è conclusa da poco, ma non volevo restare senza impegni, a fare solo provini, quindi mi sono iscritta al corso di laurea triennale di ’Letteratura, musica e spettacolo’ alla Sapienza. Sono le materie legate al mio lavoro". Studio e dedizione sono per lei fondamentali. "Sì, la soddisfazione per me è che ho fatto tutto da sola. Nessuna raccomandazione né nessuno della mia famiglia che ha legami con il mondo dello spettacolo. Credo – sottolinea la 22enne – che sia importante incontrare le persone giuste, parlarci, mandare materiale. Non bisogna scoraggiarsi, mai. Se uno è bravo e ha talento, arriva. La strada è solo quella. Sono fortunata perché faccio quello che mi piace, faccio la vita che sognavo da piccola".

Dopo "Fosca Innocenti", Francesca Vannini è comparsa in uno spot pubblicitario di Enel e nel videoclip dell’artista Morenike. Ed è stata scelta per il film "Eravamo bambini" di Marco Martani con Lorenzo Richielmi, attualmente in lavorazione. Ma non smetterà di studiare.

"Quest’estate vorrei prendermi una lunga pausa e andare in Spagna. A Roma lavoro come cameriera da Soho House e continuerei a farlo anche a Barcellona, nella stessa catena di locali. E’ un posto splendido (nella sede di Soho House a Londra si sono incontrati per la prima volta Meghan e Harry, i duchi del Sussex, ndr) e mi consentirebbe di entrare in contatto con il mondo delle fiction spagnole che sono tra le migliori in Europa", spiega l’attrice, che rivela: "Ho una bella parte in cantiere, ma non posso dire nulla di più".

Elena Duranti