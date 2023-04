Il primo maggio non ci saranno bus

In occasione delle festività di martedì 25 aprile e di lunedì 1° maggio il servizio di trasporto pubblico locale su gomma gestito da Autolinee Toscane subirà alcune significative variazioni che andranno a rendere decisamente più complicati gli spostamenti dei passeggeri.

Entrando nel dettaglio del territorio provinciale pratese, il 25 aprile sia il servizio urbano che quello extraurbano saranno presenti solo con la frequenza dei giorni festivi, mentre per quanto riguarda il 1° maggio il servizio sarà completamente sospeso.

Questo evidentemente andrà a creare non poche difficoltà a chi, nonostante il giorno di festa, vorrebbe poter contare sul servizio di trasporto pubblico locale su gomma per gli spostamenti verso il luogo di lavoro o per altre necessità.

Per i pendolari o per chi dovesse usufruire dei servizi sanitari di Firenze, va ricordato che nel capoluogo sia il 25 aprile che il 1° maggio ci sarà il servizio previsto nei giorni festivi. Attenzione però: per la festa dei lavoratori saranno sospese le linee 21, 24, 40, 43, 44, 49 e 61. I bus 26 e 27 invece faranno servizio dalle 7 alle 19:30.

Per quanto riguarda il servizio extraurbano il 25 aprile varrà quanto previsto nei giorni festivi, mentre il 1° maggio il transito dei bus sarà sospeso a eccezione dei servizi ospedalieri.

Quindi durante queste festività sarà necessario programmare bene gli spostamenti, anche e soprattutto se qualcuno avesse bisogno di raggiungere gli ospedali, sia il Santo Stefano che Careggi.

re.po.