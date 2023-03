Il primo amore non si scorda mai Mannini torna in via Santa Trinita

È stato il cuore, il sentimento a far scattare la molla. Vedere sempre vuoto quel fondo dove il negozio di scarpe Mannini aveva fatto la propria fortuna era un dispiacere troppo grande. Da qui, la decisione di tornare ad investire in centro esattamente cinque anni dopo la chiusura e proprio in via Santa Trinita, con un nuovo store che si aggiunge al negozio di via Bologna e all’outlet di viale Galilei.

"E’ stata una scelta maturata nel tempo dettata più dal cuore che da altro", dice Massimo Mannini, titolare dell’attività aperta proprio in centro dal padre Graziano nel 1952. Una storia lunga settant’anni che ricomincia dal luogo dove è nata, cullata dalle mura antiche della città.

Il fondo di proprietà della famiglia è stato ristrutturato per tornare ad ospitare scaffali e vetrine del negozio di scarpe che sarà aperto già da aprile: scaffali bianchi, luci moderne e ingresso direttamente sulla strada, non come era in passato. "L’idea è stata quella di creare un ambiente invitante che invogliasse agli acquisiti", aggiunge Mannini. Una famiglia di commercianti che ha sempre creduto nella città e nel suo tessuto economico investendo: "Abbiamo provato ad affittare il fondo che è di nostra proprietà, ma alla fine non ci siamo trovati d’accordo con nessuno dei possibili affittuari e così abbiamo deciso di tornare noi ad investire in centro. Vedere giorno dopo giorno le saracinesche abbassate in uno strada così bella ci dispiaceva troppo e quindi ad aprile apriremo di nuovo il punto vendita in centro. L’obiettivo è dare un servizio ai cittadini puntando sulla nostra filosofia di sempre, ossia offrire prodotti di qualità a prezzi accessibili e alla portata di tutti. Abbiamo sempre puntato molto sulla qualità dei prodotti e in tutti questi anni i clienti ci hanno premiato. Speriamo che questa nostra scelta sia apprezzata e che le persone ci supportino". Da qualche settimana stanno andando avanti i lavori di restyling del fondo commerciale: un grande immobile a metà di via Santa Trinita nella parte vicina alla porta antica delle mura.

"Mio padre Graziano ha iniziato questa attività nel 1952 in un fondo lontano 80 metri da quello di Santa Trinita. Negli anni Settanta il negozio si è trasferito dove è rimasto fino a cinque anni fa", conclude Mannini. "Anche per questo motivo, per mio padre, abbiamo scelto di tornare in centro". L’inaugurazione è prevista a breve e finalmente tornerà ad alzarsi ogni mattina, come è stato per oltre sessant’anni, la saracinesca del fondo.

Si.Bi.