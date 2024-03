Il premio Bandini compie 10 anni. Le vincitrici

Il premio Margherita Bandini Datini compie 10 anni e torna a celebrare la figura di questa antesignana medievale dell’imprenditoria, mediante il riconoscimento di quattro capitane d’azienda attive nei settori dell’artigianato e del commercio. L’appuntamento, organizzato dai coordinamenti femminili delle associazioni di riferimento sul territorio, Confartigianato Donne Impresa Prato, Cna Impresa Donna Toscana Centro, Terziario Donna Confcommercio e Impresa Donna Confesercenti, è per oggi alle 17, all’auditorium Cciaa di Pistoia – Prato, in via Pelagatti 177.

A poco più di 600 anni dalla sua scomparsa – la ricorrenza esatta cadeva un anno fa – Margherita Bandini Datini (1360 – 1423) è una figura che continua a suscitare interesse. Vissuta a cavallo tra il Trecento e il Quattrocento, si distinse – fatto alquanto insolito per l’epoca – per il piglio con il quale seppe amministrare gli affari di famiglia, mentre il marito Francesco Datini si occupava di mercanteggiare panni in tutta Europa.

L’edizione di quest’anno si intitola "Tutta la verità, nient’altro che la verità": sarà la pratese Teresa Paoli a raccontare il funzionamento del giornalismo d’inchiesta, precedendo così la premiazione delle quattro imprenditrici che hanno saputo distinguersi per motivi differenti.

Paoli, giornalista e regista, ha lavorato per i maggiori canali televisivi italiani e firmato diversi film documentari distribuiti in Italia e all’estero. Nel 2011 ha vinto il Premio Ilaria Alpi Doc. Nel 2023 con l’inchiesta di PresaDiretta Plastica Connection ha vinto il premio internazionale Prix Italia, premio speciale legato alla sostenibilità Ifad-Copeam. È inviata di PresaDiretta dal 2017 dove è autrice di diverse inchieste ambientali legale all’energia ai rifiuti e alle contaminazioni.

L’evento gode del patrocinio della Camera di commercio di Pistoia e Prato e del Comune di Prato. Sponsor ufficiale della manifestazione si conferma ChiantiBanca, da sempre a fianco delle quattro associazioni per la realizzazione del premio. Un ringraziamento speciale va inoltre a Mati 1909.