Il Prato si attrezza per la trasferta. Occhi aperti con la Sammaurese

Dopo i 4 punti raccolti nelle prime due giornate, frutto del successo a Ravenna e del pareggio interno con il Lentigione, il Prato si appresta ad affrontare la Sammaurese in trasferta. In occasione della terza partita del girone D di serie D, i lanieri saranno impegnati domenica (calcio d’inizio fissato alle 15) allo stadio Macrelli, dove la formazione locale allenata da Mirko Taccola nello scorso turno è incappata nella prima sconfitta in campionato. I giallorossi sono infatti stati battuti con un secco 3-0 dal Ravenna, con Di Renzo, Rrapaj e Lo Bosco a segnare già nel primo tempo le reti decisive. Per la Sammaurese si è trattato del secondo ko stagionale (sempre sul campo amico) dopo quello nell’incontro di Coppa di serie D contro l’Imolese (vittoriosa per 2-1). Nella prima giornata invece i ragazzi di Taccola hanno raccolto un parI (0-0) nel derby in casa del Forlì. Come si evince dai punteggi, la squadra della provincia di Forlì-Cesena ha avuto finora problemi soprattutto in fase realizzativa. Partita per confermare la categoria, la Sammaurese pare la più attrezzata per tagliare il traguardo della salvezza diretta. Ecco perché il Prato dovrà fare grande attenzione a questa sfida, cercando di finalizzare al massimo le occasioni. Esattamente come accaduto a Ravenna.

Francesco Bocchini