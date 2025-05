Il parco della Steriola si mette l’abito estivo

Per risistemare, anche in vista dell’estate, il parco comunale della Steriola a La Briglia, il Comune di Vaiano ha autorizzato l’abbattimento di 22 piante e la potatura di altre 6 con alleggerimento della chioma e l’eliminazione del secco della vegetazione. Sul territorio valbisentino, proseguono infatti, i controlli e gli interventi con la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e giardini, in vista della stagione estiva, quando saranno maggiormente frequentati. Le potature si sono rese necessarie anche per ridare vigore alla crescita di alberi e piante ed eliminare quelle giudicate malate o seccate. Per effettuare questi lavori al parco della Steriola, però, occorre una ditta specializzata in quanto è necessario per l’abbattimento delle piante e le potature di quelle di alto fusto, l’utilizzo di una piattaforma aerea. L’incarico è stato affidato con il sistema diretto alla ditta "Ballotti giardini srl" di Cantagallo. La spesa è quantificata in 5.788 euro più Iva.

Il prezzo comprende anche il trasporto dei tronchi, delle potature e sfalci ad impianto di smaltimento autorizzato. L’assegnazione diretta si è resa possibile in quanto, trattandosi di lavori di importo inferiore a 500mila euro per i quali non è necessaria la qualificazione della stazione appaltante, la procedura di gara è stata svolta autonomamente dal Comune di Vaiano tramite la piattaforma Start.

I controlli sul verde pubblico continuano e il 17 maggio scorso, lo ricordiamo, Alia è intervenuta su richiesta di carabinieri e polizia municipale per ripristinare il decoro nel parco di Vallupaia, a seguito dell’ennesimo episodio di degrado. Erano stati rovesciati i bidoni della spazzatura e i rifiuti sparsi al suolo.