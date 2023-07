Il nostro Castello da toccare La guida tattile di Arcantarte è già un modello da studiare

ll Castello dell’Imperatore è pronto ad accogliere anche turisti dalla sensibilità speciale grazie all’originale guida tattile messa a punto dall’associazione Arcantarte. Un castello da toccare, questo il titolo della guida, è i un supporto tattile pensato per permettere alle persone non vedenti e ipovedenti di visitare in autonomia uno dei monumenti più iconici della città, simbolo della potenza federiciana e unica fortificazione sveva dell’Italia centro settentrionale. Il progetto è stato realizzato da Arcantarte in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Prato e con il sostegno del Lions Club Prato Castello dell’Imperatore. La guida sarà sempre disponibile alla portineria del Castello. "E’ la nostra seconda guida tattile dedicata a Prato, è una iniziativa che fa da modello tanto che nei prossimi giorni dalla Nihon University, la più grande del Giappone con sede a Tokio, arriverà il professor Yasushi Tanaka, docente di Urbanistica e design ed esperto di progettazione senza barriere per saperne di più su quella che definisce la sfida di Prato", annunciano con grande soddisfazione Antonella Nannicini di Arcantarte, Stefania Scali vicepresidente Unione Italiana Ciechi.

La pubblicazione, accessibile a persone cieche e ipovedenti ma utile per tutti i visitatori, è composta da 10 mappe tattili, orientate in orizzontale, che raccontano la storia e l’architettura del castello con l’allestimento museale all’interno delle tre torri. Ogni mappa ha il titolo in nero grosso e Braille, in alto a destra è inserito anche un Qr-Code audio con tutte le informazioni. Nei prospetti architettonici è sempre presente la figura- simbolo di uomo per comprendere il rapporto di grandezza con il monumento. L’impegno di Arcantarte non finisce qui. È già tutto pronto per la VII edizione di Accarezza l’Arte, la mostra tattile che dal 15 al 23 settembre a Palazzo Vaj promette una singolare esperienza sensoriale per tutti con la partecipazione di un gruppo di scultori e di una classe del Liceo Brunelleschi.