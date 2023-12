Il Natale è cultura: jazz, arte e teatro. Ecco la guida agli appuntamenti

Girandola di appuntamenti natalizi, per il giorno di Santo Stefano, patrono della città di Prato, e per i successivi, in tutta la provincia. Oltre ai mercatini per gli ultimi regali e alle messe nella sera della vigilia e nella mattinata del 25 dicembre, è la musica a fare da protagonista in queste date di fine 2023.

L’orchestra OsmannGold propone "Vernio Swing - All I Want for Christmas", martedì 26 dicembre (sala delle Capriate al Mumat nell’ex fabbrica Meucci). Il repertorio di questo concerto spettacolo prevede che i grandi classici degli anni Trenta e Quaranta si fondano con le musiche tipiche del periodo di festa e con successi più recenti, in un programma coinvolgente con la cantante Cristina Capocchi. Ogni brano sarà introdotto da brevi testi originali capaci di accompagnare lo spettatore dentro l’atmosfera del brano per ricostruire le vicende, gli aneddoti e i personaggi che ne sono protagonisti. L’appuntamento è organizzato dal Comune di Vernio, a ingresso gratuito, prenotazione consigliata su www.visitvalbisenzio.it.

A Migliana, dopo l’alluvione, il segnale della ripartenza arriva con la tradizionale "Via dei presepi", il progetto di comunità che coinvolge decine di famiglie, promosso dalla Proloco di Migliana, con la parrocchia e il Comune di Cantagallo. Sono 48 le natività in mostra lungo le strade, in giardini, abitazioni o attività commerciali che aspettano i visitatori fino a fine gennaio. Visitatori che hanno a dispozione anche una mappa che grazie al qr code permette di esplorare tutto il percorso. A Montemurlo, il 29 dicembre arriverà "Una letterina da Rovaniemi", laboratorio per far arrivare a Babbo Natale i ringraziamenti per i doni ricevuti. La prenotazione è obbligatoria al 328 2718519.

Sempre a Montemurlo il 29 dicembre, alle 21, al teatro della sala Banti (piazza della Libertà) andrà in scena lo spettacolo "Sbianco Natal" a cura della compagnia i Formaggini Guasti e il gruppo di arti sceniche. Ingresso a offerta libera.

Arte e cultura a Poggio a Caiano con una mostra da visitare: "La collezione del Museo. Acquisizioni, opere inedite", aperta fino al 14 gennaio alle Scuderie Medicee con ingresso libero ( orari: tutti i giorni, Natale escluso, dalle 10 alle 13 e 14,30 alle 17.30. Esposte una cinquantina di opere che appartengono alla collezione permanente del museo, donate da artisti o dai loro eredi negli ultimi 15 anni, raccolte in un percorso tematico che illustra le tendenze dell’arte nell’ultimo secolo.